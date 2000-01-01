+7 921 310-26-28
+7 921 310-26-28
+7 921 310-26-28
+7 921 310-26-28
Меню
Корзина
Корзина пуста

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ "ХЕЛЛОУИН"

Каталог
Приглашения онлайн
Электронное приглашение на страшный праздник хеллоуин
Артикул: 683
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ "ХЕЛЛОУИН"
299 руб.
400 руб.
Артикул: 683

Купить в 1 клик

Хэллоуин страшный праздник… Будет страшно весело! Чтобы ваши гости могли основательно к нему подготовиться - приглашения лучше отправить заранее - за 1-2 недели. Если времени осталось мало, то пригласить ВСЕХ и оперативно помогут наши онлайн открытки.

Хэллоуин страшный праздник… Будет страшно весело! Чтобы ваши гости могли основательно к нему подготовиться - приглашения лучше отправить заранее - за 1-2 недели. Если времени осталось мало, то пригласить ВСЕХ и оперативно помогут наши онлайн открытки.
Описание
Описание

  "Страшный" дизайн этой открытки может быть адаптирован под вашу вечеринку.

  Получается интересный вариант при использовании личных фотографий. Эскизы в этом случае делаются приватно, и все исходники отдаются вам вместе с готовой открыткой.


 Готовый пригласительный отправляем в универсальном формате PDF, вы сможете использовать для отправки любой мессенджер, электронную почту или социальные сети.


  Именные электронные пригласительные - 10 руб/шт.