ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ "ХЕЛЛОУИН"

"Страшный" дизайн этой открытки может быть адаптирован под вашу вечеринку.

Получается интересный вариант при использовании личных фотографий. Эскизы в этом случае делаются приватно, и все исходники отдаются вам вместе с готовой открыткой.





Готовый пригласительный отправляем в универсальном формате PDF, вы сможете использовать для отправки любой мессенджер, электронную почту или социальные сети.





Именные электронные пригласительные - 10 руб/шт.